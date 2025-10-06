Colpo grosso della Dinamo Brindisi | espugna Milazzo 72-71 all' overtime

Brindisireport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - La Dinamo Brindisi continua a stupire e conquista un successo preziosissimo sul campo degli Svincolati Milazzo, imponendosi 72-71 dopo un tempo supplementare. Seconda vittoria consecutiva e primato in classifica a punteggio pieno per i biancazzurri, protagonisti di un avvio di stagione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

