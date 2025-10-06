Colpo di scena | Papa Leone limita i poteri dello Ior | tolti alla banca vaticana gli investimenti in esclusiva

Papa Leone XIV ridisegna la governance finanziaria vaticana: più pluralismo negli investimenti, ruolo centrale all'Apsa, trasparenza e coerenza evangelica al centro della riforma.

Leone, il Papa che delude - Troppo impostato, silente e lento: non è Pontefice da neppure cinque mesi e già è criticato a destra e a sinistra. Da ilfoglio.it

Leone XIV: udienza, “l’uomo non si realizza nel potere”, “Gesù non salva con un colpo di scena” - “Sulla croce, Gesù ci insegna che l’uomo non si realizza nel potere, ma nell’apertura fiduciosa all’altro, persino quando ci è ostile e nemico”. Riporta agensir.it