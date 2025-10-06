Colpo di scena | Papa Leone limita i poteri dello Ior | tolti alla banca vaticana gli investimenti in esclusiva

Affaritaliani.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV ridisegna la governance finanziaria vaticana: più pluralismo negli investimenti, ruolo centrale all’Apsa, trasparenza e coerenza evangelica al centro della riforma. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

colpo di scena papa leone limita i poteri dello ior tolti alla banca vaticana gli investimenti in esclusiva

© Affaritaliani.it - Colpo di scena: Papa Leone limita i poteri dello Ior: tolti alla banca vaticana gli investimenti in esclusiva

