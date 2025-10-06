Colpo dei Carabinieri al narcotraffico internazionale

Tv2000.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi blitz contro il narcotraffico internazionale condotto dai carabinieri in tutta Italia. Eseguite 71 misure cautelari Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

colpo dei carabinieri al narcotraffico internazionale

© Tv2000.it - Colpo dei Carabinieri al narcotraffico internazionale

In questa notizia si parla di: colpo - carabinieri

Sfuma colpo al distributore: braccato dai carabinieri 45enne fermato sulla via del mare

Colpo da un milione di euro: anziana raggirata e derubata da due finti carabinieri poi arrestati

Colpo fallito a Villa Ruggiero, bloccato dai Carabinieri fuori servizio

Cagliari, colpo al narcotraffico internazionale: maxi blitz dei Carabinieri. 71 indagati in diverse regioni - L’operazione, convenzionalmente denominata “Termine”, interessa le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata ... Secondo msn.com

Maxi blitz dei carabinieri contro il narcotraffico internazionale - Maxi blitz dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari, all'alba di oggi, in Sardegna e in altre regioni d'Italia contro il narcotraffico internazionale. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Colpo Carabinieri Narcotraffico Internazionale