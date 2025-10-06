Colpito dal taser 35enne muore in ambulanza a Napoli aperta un’inchiesta
(Adnkronos) – Un giovane di 35 anni è morto durante il trasporto in ospedale dopo essere stato colpito, nella sua abitazione, col taser dei carabinieri. È accaduto a Napoli, nel quartiere Chiaia dove i militari erano intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia giunta al 112. In casa erano presenti anche una donna .
