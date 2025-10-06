Colpito con il tasermuore in ambulanza

16.25 Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza a Napoli mentre veniva trasportato in ospedale dopo essere stato colpito col taser dai Carabinieri.Secondo una prima ricostruzione, i militari sono intervenuti dopo una segnalazione di una lite in famiglia. L'uomo, dopo aver aperto la porta nudo e in stato confusionale, ha aggredito i Carabinieri. Dopo un tentativo di calmarlo, hanno prima utilizzato lo spray, poi il taser. E' la quarta vittima in seguito all'uso del taser degli ultime tre mesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it