Colpi di testa vincenti Cabassi sfatato il tabù
CARPI 2 PERUGIA 0 CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza (1’st Rigo), Figoli (31’st Lombardi), Rosetti (14’st Pietra), Cecotti; Cortesi (14’st Stanzani), Casarini (37’st Forte); Sall. A disp. Scacchetti, Perta, Tcheuna, Pitti, Visani, Toure, Arcopinto, Mahrani. All. Cassani PERUGIA (3-4-2-1): Gemello; Megelaitis, Rondolini (1’st Bartolomei), Tozzuolo; Calapai (28’st Matos), Giunti, Torrasi, Giraudo (19’st Yabre); Manzari (1’st Terrnava), Kanoute; Giardino (19’st Montevago). A disp. Moro, Nwanege, Brunori, Broh, Joselito, Tumbarello, Bacchin, Ogunseye. All. Ortolani (Braglia squalificato) Arbitro: Gandino di Alessandria Reti: 24’ Rossini, 35’ Casarini Note: spettatori totali 996. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: colpi - testa
Francesco Ancona, il cold case della Lomellina: l’operaio investito da un tir, ma ha strani colpi alla testa. I dubbi già nel 1987
Ucciso con più colpi sulla testa, Borrelli poteva non essere da solo
Colpi di martello sulla testa del 'rivale in amore', scarcerato e messo ai domiciliari
GODEGA DI SANT’URBANO | COLPI A RAFFICA, LA RABBIA DI ELIO: «SE NE BECCO UNO GLI SPACCO LA TESTA» – Ancora ladri in azione, questa volta a Godega di Sant’Urbano. Violate le case di un anziano e di una famiglia quando questa era in casa. Vai su Facebook
Scotto: “È normale avere paura, noi non faremo colpi di testa” - X Vai su X
Colpi di testa vincenti . Cabassi, sfatato il tabù - Partita dominata: grazie al possesso palla i rischi sono stati minimi. Segnala ilrestodelcarlino.it