Colpi con una mazza da baseball | 17enne in coma a Benevento

Lidentita.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già operato due volte, in corso per lui una raccolta di donazione sangue L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

colpi con una mazza da baseball 17enne in coma a benevento

colpi mazza baseball 17enneBrutale aggressione a colpi di mazze da baseball: 17enne in gravi condizioni, fermati quattro giovani - Un ragazzo di 17 anni, di Tocco Caudio, ma residente a Vitulano, che lotta tra la vita e la morte all'ospedale Rummo di Benevento. Segnala ilsannioquotidiano.it

colpi mazza baseball 17enneRissa in discoteca con mazza da baseball, 17enne in coma e quattro 20enni arrestati: “Spedizione punitiva” - Diciassettenne in coma dopo esser stato colpito con una mazza da baseball, due ragazzi feriti, quattro arrestati. Secondo msn.com

