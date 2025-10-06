Colloqui per la pace a Gaza Trump | credo che andrà tutto velocemente
Roma, 6 ott. (askanews) - Il piano Usa per Gaza è un "ottimo accordo per Israele e per tutto il mondo" e i negoziati "stanno andando molto bene", ha detto il presidente Usa Donald Trump incontrando i giornalisti nel giardino della CasaBianca prima di partire per la Virginia. Gli ostaggi israeliani verranno liberati "molto presto", ha aggiunto il presidente Usa, spiegando che gli incontri che hanno avuto molti paesi con Hamas sono stati "ottimi". "Penso che le cose andranno molto velocemente - ha aggiunto - lo scopriremo, lo scopriremo presto". Trump ha esortato Hamas e i negoziatori israeliani riuniti in Egitto per accettare l'accordo per porre fine alla guerra a Gaza e liberare gli ostaggi a "muoversi velocemente". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: colloqui - pace
A Istanbul nuovi colloqui Kiev-Mosca, nessuna svolta in vista per la pace
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Zelensky: "Mercoledì a Istanbul nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca"
Al via oggi in Egitto i negoziati tra #Hamas e #Israele per definire i dettagli sul rilascio degli ostaggi e procedere con il piano di pace. #Trump ha definito "molto positivi" i colloqui svolti finora, ma avverte: "Sto chiedendo a tutti di agire velocemente" - X Vai su X
Tg1. . Sono ore cruciali per le speranze di pace in #MedioOriente. Domani, in #Egitto, al via ai colloqui per definire il percorso che dovrebbe portare al rilascio degli ostaggi e al #cessateilfuoco. I bombardamenti non si sono fermati. #Tg1 Giovan Battista Brunor Vai su Facebook
Colloqui per la pace a Gaza, Trump: credo che andrà tutto velocemente - Il piano Usa per Gaza è un "ottimo accordo per Israele e per tutto il mondo" e i negoziati "stanno andando molto bene", ha detto il presidente Usa Donald Trump incontrando i ... libero.it scrive
Piano Trump per Gaza, al via i colloqui fra Israele e Hamas - Svariati i nodi da sciogliere: dal disarmo del movimento islamista al ritiro delle truppe israeliane da Ga ... Scrive panorama.it