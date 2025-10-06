Colloqui indiretti Hamas-Israele a Sharm el Sheikh miliziani verso consegna armi a organismo egiziano-palestinese sotto supervisione internazionale

Hamas sarebbe pronta a consegnare le proprie armi a un organismo egiziano-palestinese sotto supervisione internazionale, come gesto preliminare per favorire il percorso negoziale Sono iniziati poco prima delle 17, ora italiana, a Sharm el Sheikh, i colloqui indiretti tra le delegazioni di Isr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

colloqui indiretti hamas israele a sharm el sheikh miliziani verso consegna armi a organismo egiziano palestinese sotto supervisione internazionale

Colloqui "indiretti" Hamas-Israele a Sharm el Sheikh, miliziani verso consegna armi a organismo egiziano-palestinese sotto supervisione internazionale

