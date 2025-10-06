coez 50 mila biglietti venduti per il tour nei palasport aggiunta una terza data a roma

Il tour di Coez conta già oltre 50.000 biglietti venduti per il suo ritorno nei palazzetti d’Italia, aggiunta una terza data a Roma. Si arricchisce di una terza data a Roma, l’8 dicembre al Palazzo dello Sport, il tour di Coez che conta già oltre 50.000 biglietti venduti per il suo ritorno nei palazzetti d’Italia. Coez sarà live a partire dal 12 novembre per portare dal vivo le sue più grandi hit e i brani del suo ultimo album 1998, uscito lo scorso giugno. Disponibile in rotazione radiofonica il singolo estratto dall’album Mr.Nobody. Gli appuntamenti partiranno da Ancona (12 novembre – Palaprometeo), per poi proseguire con i primi due concerti a Roma (14, 15 novembre – Palazzo dello Sport), Napoli (20 novembre – Palapartenope), Bari (22 novembre – Palaflorio), Torino (29 novembre – Inalpi Arena), Milano (1 e 2 dicembre – Unipol Forum), Firenze (6 dicembre – Mandela Forum). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

