coasit melbourne 30 anni di giovani assistenti in cattedra

Milano, 6 ott. (askanews) - Compie trent'anni il Programma di assistentato linguistico del Coasit di Melbourne, nato per selezionare giovani laureati in Italia e affiancarli agli insegnanti di italiano nelle scuole del Victoria. L'iniziativa, la prima del genere al mondo, è stata celebrata a Roma alla Camera dei deputati. Dal 1995 oltre cinquecento laureati in lingue, lettere o insegnamento hanno portato nelle aule australiane accento autentico, idee nuove e l'Italia di oggi. Non solo lingua, ma cultura: ambasciatori che spesso trovano un percorso professionale, talvolta definitivo, dall'altra parte del mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

