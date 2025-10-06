Coasit Melbourne 30 anni di giovani assistenti in cattedra
Milano, 6 ott. (askanews) - Compie trent'anni il Programma di assistentato linguistico del Coasit di Melbourne, nato per selezionare giovani laureati in Italia e affiancarli agli insegnanti di italiano nelle scuole del Victoria. L'iniziativa, la prima del genere al mondo, è stata celebrata a Roma alla Camera dei deputati. Dal 1995 oltre cinquecento laureati in lingue, lettere o insegnamento hanno portato nelle aule australiane accento autentico, idee nuove e l'Italia di oggi. Non solo lingua, ma cultura: ambasciatori che spesso trovano un percorso professionale, talvolta definitivo, dall'altra parte del mondo.
In questa notizia si parla di: coasit - melbourne
E’ finalmente aperto il bando unico COASIT 2026 per Melbourne e Sydney! ?Leggi il bando che trovi al link in bio e ricordati di caricare il certificato di insegnamento della lingua italiana L2 che è obbligatorio a partire da quest’anno! ?Il bando scade il Vai su Facebook
