Clonazione da Tiffany di Giovanni Ribaud al Teatro Anfitrione
Un testo originale, esilarante, a tratti sorprendente, in grado di raccontare, attraverso il meccanismo della commedia, una tematica quanto mai contemporanea e inquietante: il conflitto tra il progresso esasperato e l’elemento umano.In scena al Teatro Anfitrione l’11 e il 12 ottobre “Clonazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Marina Suma e Marco Belocchi sono i protagonisti di una esilarante spettacolo scritto da Giovanni Ribaud dal titolo, "Clonazione da Tiffany"
Martedì 27 e Mercoledì 28 agosto, sul palcoscenico dell'Arene Aniene, torna in estiva la commedia Clonazione da Tiffany di Giovanni Ribaud diretto da Marco Belocchi che ha debuttato lo scorso febbraio