Clonazione da Tiffany di Giovanni Ribaud al Teatro Anfitrione

Un testo originale, esilarante, a tratti sorprendente, in grado di raccontare, attraverso il meccanismo della commedia, una tematica quanto mai contemporanea e inquietante: il conflitto tra il progresso esasperato e l’elemento umano.In scena al Teatro Anfitrione l’11 e il 12 ottobre “Clonazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it