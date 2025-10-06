Clima bluff o vera svolta? La Cina verso la Cop30 tra ambizione e realismo

Formiche.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca poco più di un mese alla Cop30 di Belém, in Brasile, l’appuntamento annuale che vede le grandi economie della Terra tentare, spesso invano, di salvare il Pianeta dal disastro ambientale. Ed è già tempo di grandi manovre, camuffate spesso e volentieri da gesti dal chiaro sapore politico. Come sempre, sotto i riflettori ci sarà lei, la Cina. Il Paese più paradossale del mondo, ovvero quello che inquina di più ma al contempo vanta la maggiore infrastruttura per le rinnovabili del globo, oltre al fatto di essere padrone quasi assoluto del mercato fotovoltaico mondiale, grazie alla fornitura di componentistica e materia prima. 🔗 Leggi su Formiche.net

clima bluff o vera svolta la cina verso la cop30 tra ambizione e realismo

© Formiche.net - Clima, bluff o vera svolta? La Cina verso la Cop30 tra ambizione e realismo

In questa notizia si parla di: clima - bluff

Finanza per il clima, record di 137 miliardi di dollari dalle banche di sviluppo. Ma basteranno per la vera svolta? - Nel 2024, le banche multilaterali di sviluppo (MDB) hanno mobilitato la cifra record di 137 miliardi di dollari in ... Secondo greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Clima Bluff Vera Svolta