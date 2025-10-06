Clayface | Max Minghella promette che sarà un horror a tutti gli effetti

L’universo DC sta portando sul grande schermo uno dei supercattivi più iconici di Batman con Clayface, che già promette di distinguersi nell’universo condiviso di James Gunn. Con Tom Rhys Harries nel ruolo di Matt Hagen, alias Clayface, il film è incentrato su un attore che subisce una trasformazione mostruosa, che gli permette di mutare forma e diventare chiunque desideri. James Watkins è il regista, basandosi su una sceneggiatura di Mike Flanagan. Ora, durante una nuova intervista con Collider, Max Minghella, uno dei pochi membri del cast confermati nel film tratto dal fumetto, ha parlato del suo prossimo debutto cinematografico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: clayface - minghella

Clayface: Max Minghella, di The Handmaid’s Tale, sarebbe in lizza per un ruolo chiave.

Clayface: Max Minghella potrebbe interpretare un ruolo importante nel film

Max Minghella, da The Handmaid's Tale a Clayface: l'attore in lizza per un ruolo chiave nell'horror DC?

'Clayface', nuovo film DCU, avrà un cast di rilievo e un team creativo eccellente; l'uscita è prevista per l'11 settembre 2026. Vai su Facebook

Clayface, la star promette: "Un film body horror duro e crudo nel mondo DC" - Sentite che cosa ha detto la star di Clayface a proposito dell'attesissimo film horror dei DC Studios di James Gunn. Scrive cinema.everyeye.it

Clayface: nuovi retroscena sul film DC svelati da Max Minghella - 'Clayface', nuovo film DCU, avrà un cast di rilievo e un team creativo eccellente; l'uscita è prevista per l'11 settembre 2026. Secondo cinema.everyeye.it