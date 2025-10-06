Classifica film al botteghino 29 settembre – 5 ottobre
Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 22 settembre al 28 settembre. 1 Una battaglia dopo l’altra. Regia: Paul Thomas Anderson Cast: Shayna McHayle, Starletta DuPois, Brooklyn Demme, Paul Grimstad Drammatico, Thriller, Stati Uniti 2025, 161 min. 2 La Casa delle Bambole di Gabby. Regia: Ryan Crego, Kirk De Micco, Faryn Pearl Cast: Donovan Patton, Sainty Nelsen, Eduardo Franco, Juliet Donenfeld Animazione, Stati Uniti 2025, 85 min. 3 La voce di Hind Rajab. Regia: Kaouther Ben Hania Cast: Saja Kilani, Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees Drammatico, Tunisia, Francia 2025, 89 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
In questa notizia si parla di: classifica - film
Classifica dei film dei fantastici quattro
Classifica film al botteghino (18 agosto – 24 agosto)
Classifica film al botteghino (7 luglio – 13 luglio)
Ecco tutti i film che hanno vinto ben 11 premi Oscar, classificati dal peggiore al migliore nella nostra classifica. https://cinema.everyeye.it/notizie/film-vinto-11-oscar-peggiore-migliore-832093.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=175 Vai su Facebook