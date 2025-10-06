Classifica film al botteghino 29 settembre – 5 ottobre

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 22 settembre al 28 settembre. 1 Una battaglia dopo l’altra. Regia: Paul Thomas Anderson Cast: Shayna McHayle, Starletta DuPois, Brooklyn Demme, Paul Grimstad Drammatico, Thriller, Stati Uniti 2025, 161 min. 2 La Casa delle Bambole di Gabby. Regia: Ryan Crego, Kirk De Micco, Faryn Pearl Cast: Donovan Patton, Sainty Nelsen, Eduardo Franco, Juliet Donenfeld Animazione, Stati Uniti 2025, 85 min. 3 La voce di Hind Rajab. Regia: Kaouther Ben Hania Cast: Saja Kilani, Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees Drammatico, Tunisia, Francia 2025, 89 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

