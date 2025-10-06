Nessuno si aspettava un successo così. Oppure sì. Visto che tutto ciò che punta su semplicità ed eleganza torna sempre a farsi notare. Parlando di accessori da avere quest’autunno, infatti, le borse a tracolla classiche hanno davvero sbaragliato la concorrenza. E senza il minimo sforzo. Si sono imposte in un attimo con le loro linee pulite, la pelle liscia e i dettagli discreti, così come con colorazioni facili. E sono diventate ancora una volta le compagne inseparabili dei mesi dell’anno in cui c’è da fare e muoversi in continuazione. Il loro segreto? Sta proprio nella tracolla. Questo dettaglio reso popolare in passato da Coco Chanel che vedeva nella possibilità di avere le mani libere in qualsiasi momento l’opportunità da cogliere al volo per le donne moderne. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Classiche, minimal, dai colori neutri, sono le borse pratiche e chic di cui non possiamo fare a meno