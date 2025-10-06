Clamoroso Tajani stoppa Cirielli | Candidato presidente? Si vedrà

Tempo di lettura: < 1 minuto Edmondo Cirielli candidato del centrodestra in Campania? “Si vedra'”. Lo ha affermato il leader di Forza Italia Antonio Tajani a La7, rispondendo alle domande sulle prossime regionali. “Non e’ una questione di equilibrio. Non interessano le poltrone. Noi faremo in modo che i nostri contenuti siano sempre piu’ determinanti”. La dichiarazione del leader di Forza Italia rafforza la convinzione che gli azzurri non siano per nulla convinti della candidatura del viceministro di Fdi a presidente della Regione. Forza Italia tra l’altro in Calabria ha ottenuto un risultato eccellente: è il primo partito con il 18%, al quale si somma il 13 della lista Occhiuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Clamoroso, Tajani stoppa Cirielli: “Candidato presidente? Si vedrà”

