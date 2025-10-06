Clamoroso in casa biancazzurra | Antenucci e l' Ars et Labor divorziano - IN AGGIORNAMENTO

Ferraratoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo di scena in casa biancazzurra. Lunedì 6 ottobre, il club Ferrara Calcio Ars Et Labor e Mirco Antenucci hanno comunicato di “aver deciso, di comune accordo e dopo un confronto sereno e costruttivo, di interrompere il rapporto di collaborazione. La società rivolge ad Antenucci i migliori. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Antenucci, cuore Spal: "Eravamo senza soldi, sede e giocatori. Ma siamo ripartiti, l'avevo promesso" - Mirco Antenucci passeggia per il Centro Sportivo Fabbri di Ferrara rispondendo a chiamate e messaggi sullo smartphone. Come scrive gazzetta.it

