I ComaCose si lasciano e si sciolgono, l’annuncio sui social del duo e della coppia, annullati i concerti nei palasport di Roma e di Milano. I ComaCose si lasciano e si sciolgono. Fausto e Francesca si erano sposati lo scorso anno. Hanno partecipato a tre Festival di Sanremo, tra cui l’ultima edizione, con il tormentone Cuoricini. Erano reduci dal tour estivo e dovevano concluderlo con i loro primi live nei palasport, il 27 ottobre al Forum di Assago e il 30 al Palazzo dello Sport di Roma. I concerti sono annullati. L’annuncio è arrivato sul profilo Instagram del duo: “ È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Clamoroso: i Coma_Cose si separano, artisticamente e nella vita, ecco l’annuncio