Civitanovese sbadata L’Urbania ne approfitta
CIVITANOVESE 1 URBANIA 2 CIVITANOVESE (4-3-3): Forconesi; Candia (22’st Lorenzoni), Cahais, Luciani (35’st Garcia), Cosignani; Macarof (27’st Malavolta), Visciano, Franco; Pitronaci (40’st Marini), Handzic, Ganev (13’st Renzi). A disp. Massenz, Martiarena, Baiocco, Malaccari. All. Mercanti. URBANIA (4-3-3): Casadei; Kalombo, Olivi, Dal Compare, Delbianco; Catani, Conti, Sarli (35’st Zingaretti); Triana (40’st Antoniucci), Fagotti (35’st Vrioni), Fraternali (8’st Manna). A disp. Ferri, Temellini, Lani, Diene, Serges. All. Ceccarini. Arbitro: Airaghi Colombo da Legnano. Reti: 33’pt Fagotti, 42’pt Macarof, 20’st Delbianco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it