Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese | scoppia il caso politico Ciccioli | Scelta ideologica e divisiva

Anconatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FABRIANO- La decisione dell’amministrazione comunale di Fabriano di conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, giurista italiana, esperta di diritto internazionale, nonché relatrice speciale dell’ONU sui territori palestinesi occupati, divide la politica. La cerimonia è avvenuta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cittadinanza - onoraria

De Luca torna a Ruvo del Monte: conferita la cittadinanza onoraria

Ipotesi cittadinanza onoraria per i bambini di Gaza arrivati a Bologna per curarsi

Cittadinanza onoraria di Napoli a Francesca Albanese: la proposta in Consiglio comunale

cittadinanza onoraria francesca albaneseFabriano, premio e cittadinanza onoraria alla Albanese. FdI insorge: mozione per il ritiro - Fabriano torna al centro del dibattito politico, e non per le sue cartiere. Da iltempo.it

Gaza, cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. Bologna pronta a concederla - Migliaia di persone e lunghe file a Labàs, in vicolo Bolognetti per la relatrice Onu che ha presentato il suo libro «Quando il mondo dorme». Scrive corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Cittadinanza Onoraria Francesca Albanese