Città Metropolitana di Napoli | Quarto domani l’inaugurazione del nuovo Parco urbano comunale intitolato a Giancarlo Siani
Un nuovo spazio verde dedicato al giornalista Giancarlo Siani apre a Quarto, tra memoria, giochi per bambini e rinascita urbana. Sarà inaugurato domani, martedì 7 ottobre, alle ore 10, il nuovo Parco urbano comunale di Quarto – realizzato in Via Casalanno grazie a uno stanziamento della Città Metropolitana di Napoli – che sarà dedicato alla memoria di Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino che esattamente quarant’anni fa veniva barbaramente trucidato dai killer della camorra. Il Parco, che si estende su una superficie di 12mila metri quadrati di cui 9mila destinati ad aree verdi e che prevede, tra l’altro, una grande area giochi per bambine e bambini, è stato finanziato nell’ambito del Piano di interventi della Città Metropolitana finalizzati alla ripiantumazione e all’incremento del verde urbano per complessivi 430mila euro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
