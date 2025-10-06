Città metropolitana di Genova le due coalizioni verso il pareggio
Secondo i dati ancora ufficiosi in consiglio ci saranno 9 esponenti di centrosinistra e centrodestra. Ma la sindaca Silvia Salis garantisce la maggioranza ai progressisti. Nel primo pomeriggio i risultati ufficiali. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: citt - metropolitana
Dall’8 al 12 ottobre su impulso della Città Metropolitana Vai su Facebook
Centro Europe Direct Città Metropolitana di Roma (@EDCittadiRoma) - X Vai su X
Città metropolitana di Genova, le due coalizioni verso il pareggio - Secondo i dati ancora ufficiosi in consiglio ci saranno 9 esponenti di centrosinistra e centrodestra. Segnala ilsecoloxix.it
Città metropolitana di Genova, al voto per scegliere i nuovi vertici - Si tratta di elezioni di secondo livello, ovvero possono esprimersi e candidarsi consiglieri e sindaci del territorio dell'ex provincia ... rainews.it scrive