Città metropolitana di Genova le due coalizioni verso il pareggio

Ilsecoloxix.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i dati ancora ufficiosi in consiglio ci saranno 9 esponenti di centrosinistra e centrodestra. Ma la sindaca Silvia Salis garantisce la maggioranza ai progressisti. Nel primo pomeriggio i risultati ufficiali. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

