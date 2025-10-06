Città di Castello domina la gara Castel del Piano chiude i varchi
CITTÀ DI CASTELLO 0 CASTEL DEL PIANO 0 CITTÀ DI CASTELLO: Guerri 6, Bo 6,5, Franceschi 6, Cabrera 6,5, Bergoglio 6, Rossi Tommaso 6, Federicci 6,5, Orecchiuto 5,5 (1’ s.t. Melono 5), Sparago 5,5, Pertierra 6, Roselli 5 (40’ s.t. Gennari s.v.). All. Diaz 6 CASTEL DEL PIANO: Fico 6, Crispiciani 6, Marconi Tommaso 5,5, Marconi Kevin 6,5, Fabbri 6,5, Ciurnelli 7, Mezzasoma 5,5, Pettinacci 6 (37’ p.t. Mancinelli 6), Rossi Davide 5,5 (33’ s.t. Gallina 6), Bura 6,5, Perilli 5,5 (42’ p.t. Alvarado 6). All. Lazzari 6,5 Arbitro: Ayoub di Foligno 6,5 CITTÀ DI CASTELLO - Il Città di Castello non va oltre lo 0-0 contro un Castel del Piano che conserva la propria imbattibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
