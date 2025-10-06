Città che curano | l’Iss indica parchi e acque come alleati di salute

Natura e acqua entrano a pieno titolo nel lessico della prevenzione. Gli esperti dell’Istituto superiore di sanità ricordano che integrare il contatto con spazi verdi e blu alle terapie sostiene benessere e coesione, offrendo una risposta concreta anche alla crisi climatica. Un invito che, nella cornice della Giornata mondiale dell’habitat di oggi, suona come una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

