Citroën DS | i settant' anni dello squalo che poteva viaggiare su tre ruote

Spegne settanta candeline l'ammiraglia francese dallo stile originale e soluzioni meccaniche altamente sofisticate. Il capolavoro del designer italiano Flaminio Bertoni. Le rivoluzionarie sospensioni idropneumatiche.

