Cisl | Ecco come funziona la nostra contrattazione con i comuni
«Quando capita di leggere di un accordo siglato tra il sindacato e un Comune della nostra provincia, potrebbe non essere chiara la portata di quel fatto. Non si tratta di una semplice stretta di mano con il sindaco ma del cuore pulsante di una costante azione sindacale: la contrattazione sociale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: cisl - funziona
Sai come funziona e viene pagata la #malattia in #agricoltura ? Se sei una dipendente o un dipendente con il contratto degli Operai Agricoli e Florovivaisti, chiamaci o scrivici. https://www.faicislfvg.it/contact-offices/ #failadifferenza #faidipiu #TuteleLavora Vai su Facebook
Cisl, i pensionati “Grazie a noi sottoscritti 44 accordi in tre anni nel Piacentino” - Il sindacato Fnp Cisl fa il punto sulla "contrattazione sociale" che ha portato, dal 2022 a oggi, a siglare 44 accordi "che hanno portato risposte ... Riporta piacenzasera.it
Cisl, presentato a Roma il Rapporto 2025 sulla contrattazione sociale: “Chiave per rispondere alle sfide del nostro tempo” - Cisl presenta a Roma il Rapporto 2025 sulla contrattazione sociale: Fumarola e Pezzani sottolineano ruolo centrale per il futuro del welfare. Si legge su agrpress.it