cisgiordaniacoloni israeliani abbattono 120 ulivi prima del raccolto

Khirbat Abu Falah (Cisgiordania), 6 ott. (askanews) - "Li piangerò per il resto della mia vita", dice Muhammad Suleiman, contadino palestinese del villaggio di Abu Falah, a nord-est di Ramallah, in Cisgiordania, mentre osserva i suoi ulivi tagliati durante un attacco notturno di coloni israeliani, a pochi giorni dall'inizio della stagione del raccolto. "Un albero che loda il Signore dei mondi, cosa mai avrà fatto loro?! Questo è il sostentamento dei nostri figli e dei nostri nipoti. Li abbiamo piantati e curati con fatica, ci danno da vivere. Eppure loro vengono e fanno questo! Che Dio si vendichi ancora una volta di loro", dice l'anziano agricoltore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

