Circolazione dei treni in tilt guasto tecnico al deposito Milano Fiorenza | ritardi e corse cancellate

Un guasto tecnico al deposito di Milano Fiorenza (ora risolto) ha mandato in tilt il traffico ferroviario, causando ritardi ai convogli e numerose corse cancellate. Tutte le linee coinvolte e i treni che hanno subito ritardi o cancellazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: circolazione - treni

Lavori linea Napoli-Caserta via Cancello: modifiche alla circolazione dei treni

Treni in tilt sull’Alta Velocità fra Roma e Firenze: circolazione rallentata, percorsi modificati e ritardi

Stop a treni, linee cumana e circuflegrea dopo il terremoto a Napoli, interrotta la circolazione per verifiche

[AGG] Linea #Roma - #Ancona Circolazione #rallentata per inconveniente tecnico alla linea elettrica a #Spoleto ?I treni #AltaVelocità, #Intercity e #Regionali possono subire ritardi. #pendolariLAZ - X Vai su X

ProPal multa di 200 euro ai manifestanti che hanno invaso i binari e bloccato la circolazione dei treni Vai su Facebook

Circolazione dei treni in tilt, guasto tecnico al deposito Milano Fiorenza: ritardi e corse cancellate - Un guasto tecnico al deposito di Milano Fiorenza (ora risolto) ha mandato in tilt il traffico ferroviario, causando ritardi dei convogli e numerose corse ... Da fanpage.it

Treno si guasta sull’alta Velocità, circolazione in tilt sulla Firenze – Bologna: ritardi oltre i 90 minuti - A causa del guasto di un treno Italo, che si è fermato in linea in direzione nord sulla linea Alta Velocità Firenze – Bologna, la circolazione è andata ... Si legge su fanpage.it