Cipro-Bosnia Erzegovina sesta giornata Gruppo H qualificazioni Mondiali 2026
Gara valida per la sesta giornata del Gruppo h di qualificazioni Mondiali 2026. I bosniaci devono vincere per tenere il passo dell’Austria, ma i padroni di casa non vanno sottovalutati. Cipro-Bosnia Erzegovina si giocherà giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso l’Aek Arena-Georgios Karapatakis di Larnaca. CIPRO-BOSNIA ERZEGOVINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bosniaci non hanno alternative alla vittoria per sperare ancora nell’accesso diretto al Mondiale. La Nazionale di Barbarez, 12 punti in 5 partite, devono riscattare la sconfitta contro l’Austria, concorrente diretta in ottica qualificazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
