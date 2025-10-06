Cinquanta personalità firmano la nuova collezione anniversario di Zara

C’è il trasportino per animali disegnato dal fotografo Steven Meisel, lo specchio ideato da Robbie Williams e gli shorts in denim realizzati da Cindy Crawford. E poi ancora abiti, borse, sedie, lampade e pure un sacco a pelo. Sono solo alcuni degli oggetti, che compongono la nuova collezione celebrativa di Zara, in occasione del suo primo mezzo secolo di attività. Fondata nel 1975 da Amancio Ortega a La Coruña, la marca ha scelto, infatti, di affidare a 50 personalità internazionali, la realizzazione di oggetti da collezione, che sono disponibili da oggi in alcuni punti vendita selezionati e sul sito zara. 🔗 Leggi su Panorama.it

