Cinema undicesima edizione del MIA | oltre 80 eventi e 100 titoli

Roma, 6 ott. (askanews) – Il MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, torna a Roma dal 6 al 10 ottobre con l’undicesima edizione nelle sedi di Palazzo Barberini e del Cinema Barberini. Il Mercato – promosso da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) presieduta da Alessandro Usai e APA (Associazione Produttori Audiovisivi) presieduta da Chiara Sbarigia, e diretto da Gaia Tridente – è il principale punto di riferimento italiano per l’industria audiovisiva internazionale con oltre 80 eventi tra panel, conferenze, presentazioni di ricerche, seminari, workshop e training, keynote speech, tavole rotonde e momenti di networking. 🔗 Leggi su Ildenaro.it