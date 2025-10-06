Cinema undicesima edizione del MIA | oltre 80 eventi e 100 titoli
Roma, 6 ott. (askanews) – Il MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, torna a Roma dal 6 al 10 ottobre con l’undicesima edizione nelle sedi di Palazzo Barberini e del Cinema Barberini. Il Mercato – promosso da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) presieduta da Alessandro Usai e APA (Associazione Produttori Audiovisivi) presieduta da Chiara Sbarigia, e diretto da Gaia Tridente – è il principale punto di riferimento italiano per l’industria audiovisiva internazionale con oltre 80 eventi tra panel, conferenze, presentazioni di ricerche, seminari, workshop e training, keynote speech, tavole rotonde e momenti di networking. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: cinema - undicesima
Si svolge a Perugia dal 26 settembre all’8 ottobre l’undicesima edizione del PerSo - Perugia Social Film Festival, manifestazione particolarmente attenta all’intreccio tra cinema e società, di cui Film Tv è media partner. Ve la presentiamo. PerSo - Perugia Socia Vai su Facebook
Torna il Mia, 100 progetti in mostra al mercato dell'audiovisivo - Da Erri De Luca a Thom Zimny, regista pluripremiato e collaboratore storico di Bruce Springsteen, da Willie Nelson a Sylvester Stallone: sono alcuni degli ospiti più attesi al Mia, il Mercato Internaz ... Scrive msn.com
Al via il Mia, 80 eventi e 100 progetti. Al migliore doc italiano il Gedi Visual Award - ROMA – Parte oggi l’undicesima edizione del Mia, il mercato internazionale dell’audiovisivo, organizzato da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), presieduta ... Secondo msn.com