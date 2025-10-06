Cinema horror mostre arte e poi tappa aretina per Marcia della Pace verso Perugia-Assisi | gli eventi
Ecco gli eventi di oggi, lunedì 6 ottobre, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.SPECIALE SAGRE: il calendarioGli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: cinema - horror
Scene di body horror più disturbanti nella storia del cinema
Mezzo secolo di Rocky Horror Show. E il cinema si liberò in un rito collettivo
Weapons da oggi al cinema: avremo finalmente le risposte alle tante domande sull'horror di Zach Cregger (forse)
Film horror, storie familiari, commedie: ottobre, per gli appassionati di cinema, è un mese ricchissimo. Ecco i titoli da non perdere Vai su Facebook
Il film horror #Together con #DaveFranco e #AlisonBrie arriva da oggi #SoloAlCinema... in anteprima le #voci italiane dei protagonisti! https://antoniogenna.net/doppiaggio/film1/together.htm… - X Vai su X
Mostra del Cinema di Venezia 2025, quando inizia e tutto quello che bisogna sapere - Dal 27 agosto al 6 settembre 2025 si terrà l’82ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, per gli "amici" il Festival di Venezia, o la Mostra del Cinema ... Scrive tg24.sky.it
Frankenstein, il ritorno horror a Venezia è firmato da Guillermo Del Toro - La sera del 30 agosto, la Sala Grande del Palazzo del Cinema accoglierà, in concorso a Venezia 82, «Frankenstein» di Guillermo del Toro. Riporta corrieredelveneto.corriere.it