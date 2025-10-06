Cinema Gaming e Sport | il TCL C6K QD-Mini LED è il TV Mini LED per tutte le tue passioni

Dday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forte della sua leadership nel segmento Mini LED, TCL presenta la serie QD-Mini LED C6K. Un TV che con fino a 512 zone di dimming e pannello 144 Hz, dimostra come il brand stia rendendo l'eccellenza tecnologica accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Dday.it

cinema gaming e sport il tcl c6k qd mini led 232 il tv mini led per tutte le tue passioni

© Dday.it - Cinema, Gaming e Sport: il TCL C6K QD-Mini LED è il TV Mini LED per tutte le tue passioni

In questa notizia si parla di: cinema - gaming

Cinema in salotto: smart TV di TCL da 65" di pura emozione, oggi in promozione speciale - Il cuore di questo Smart TV è il pannello HVA (High Viewing Angle), una soluzione che migliora significativamente l'esperienza visiva rispetto ai tradizionali pannelli VA. Riporta quotidiano.net

Smart TV TCL da 65" per esperienza da cinema: non spendi neanche 500€ - La TCL 65T6C 65" è la smart TV che devi mettere in salotto per un'esperienza da cinema in tutto e per tutto. Scrive punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Cinema Gaming Sport Tcl