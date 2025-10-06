Cina | vacanze per Giornata nazionale danno impulso a economia

Degli artisti folkloristici si esibiscono in un punto panoramico a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ieri 5 ottobre 2025. Con la concomitanza delle vacanze per la Giornata nazionale e della Festa di meta’ autunno della Cina, le attivita’ culturali, le vivaci reti di trasporto e le innovative scene di consumo della nazione dipingono un quadro vivido della resilienza economica e del potenziale di crescita. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

