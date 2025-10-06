Cina | vacanze per Giornata nazionale danno impulso a economia
Degli artisti folkloristici si esibiscono in un punto panoramico a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ieri 5 ottobre 2025. Con la concomitanza delle vacanze per la Giornata nazionale e della Festa di meta’ autunno della Cina, le attivita’ culturali, le vivaci reti di trasporto e le innovative scene di consumo della nazione dipingono un quadro vivido della resilienza economica e del potenziale di crescita. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - vacanze
Cina: registra aumento turisti stranieri con inizio di vacanze estive
Cina: bambini svolgono attivita’ durante vacanze estive
Cina: al via stagione di punta per turismo durante vacanze estive
Che cos'è la Golden Week in Cina? Ce lo spiega la nostra sinologa Giada Messetti #cina #vacanze #goldenweek #XiJinping Vai su Facebook
La vacanza della Giornata nazionale e della Festa di metà autunno in Cina ha attirato milioni di visitatori verso le mete culturali di tutto il Paese. Storia, tradizione e creatività sono pienamente in mostra. - X Vai su X
Cina: in corso vacanze per Giornata nazionale, Festa di meta’ autunno - Dei turisti fanno una crociera in barca per ammirare il panorama notturno lungo il fiume Qiantang a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello ... Lo riporta romadailynews.it