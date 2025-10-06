Cina | uno sguardo alla porcellana nazionale senza tempo

Osservate le antiche porcellane cinesi provenienti dalla fornace di Yaozhou. Da eleganti oggetti in celadon finemente intagliati a ciotole delicatamente incise, ammirate oltre un migliaio d’anni di arte e maestria artigianale che prendono vita sotto le luci del museo. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658511065851102025-10-06cina-uno-sguardo-alla-porcellana-nazionale-senza-tempo Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

