Cina | uno sguardo alla porcellana nazionale senza tempo
Osservate le antiche porcellane cinesi provenienti dalla fornace di Yaozhou. Da eleganti oggetti in celadon finemente intagliati a ciotole delicatamente incise, ammirate oltre un migliaio d’anni di arte e maestria artigianale che prendono vita sotto le luci del museo. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658511065851102025-10-06cina-uno-sguardo-alla-porcellana-nazionale-senza-tempo Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - sguardo
Cina: sguardo al pittoresco bacino di Qingshan ad Hangzhou
Guerra commerciale formato ibrido e sguardo verso l’Alaska. Le trattative Usa-Cina secondo Pelanda
Avengers: Doomsday, il primo sguardo ufficiale al Dottor Destino di Robert Downey Jr. arriva... dalla Cina
Sabato 27 settembre torna a Milano, nel Museo Popoli e Culture, il Festival Seta, la rassegna che apre uno sguardo autentico e originale sulla Cina contemporanea. In questa terza edizione esploreremo il tema dello spazio, tra geografia e relazioni internazi Vai su Facebook
Cina: il nuovo ct della nazionale al posto di Lippi sarà Cannavaro - Dopo l'addio annunciato da Marcello Lippi in seguito all'eliminazione dalla Coppa d'Asia, la nazionale sarà affidata a Fabio Cannavaro. Lo riporta calciomercato.com