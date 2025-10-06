Cina | prodotti tech guadagnano popolarita’ tra viaggiatori internazionali
Grazie all’innovazione, all’eccellenza manifatturiera e alle politiche favorevoli, i prodotti cinesi ad alta tecnologia stanno gradualmente guadagnando popolarita’ tra i viaggiatori internazionali. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658545565854552025-10-06cina-prodotti-tech-guadagnano-popolarita-tra-viaggiatori-internazionali Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
#Cina: dal 1° gennaio i prodotti "Made in China" avranno un vantaggio di prezzo del 20% rispetto a quelli esteri, ma la definizione di "prodotto nazionale" sarà resa più chiara e trasparente
Cina emette la "Circolare sull'attuazione degli standard per i prodotti nazionali negli appalti pubblici e le politiche relative" Il 30 settembre, l'Ufficio Generale del Consiglio di Stato cinese ha pubblicato la "Circolare sull'attuazione degli standard per i prodotti naz
Temu interrompe le spedizioni dalla Cina agli USA - Temu non spedirà più i prodotti dalla Cina agli Stati Uniti per non aumentare i prezzi a causa dei dazi (gli utenti statunitensi avranno meno scelta).
