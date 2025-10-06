Cina | Parco nazionale delle zone umide di Haiwei a Hainan

Una foto aerea, scattata da un drone il 3 ottobre 2025, mostra una veduta del Parco nazionale delle zone umide di Haiwei nella contea autonoma Changjiang Li, nella provincia meridionale cinese di Hainan. Dopo il ripristino ecologico e la costruzione di strutture, il parco ha recentemente riaperto al pubblico. Funziona come habitat fondamentale per gli uccelli migratori. Negli ultimi anni, grazie al rafforzamento delle misure di protezione e monitoraggio, il parco ha registrato la presenza di 213 specie di uccelli. Delle egrette volano sopra il Parco nazionale delle zone umide di Haiwei nella contea autonoma Changjiang Li, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 2 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Parco nazionale delle zone umide di Haiwei a Hainan

In questa notizia si parla di: cina - parco

Cina: innovazione presso il parco industriale di Ding’an Taling, ad Hainan

La Cina costruisce il più grande parco solare al mondo: 610 km² per cambiare il clima globale

Cina: Pechino pronta a ospitare CIFTIS nel parco Shougang

Ringrazio la Dott.ssa Laura Mazza per l'invito alla conferenza Italia Cina all'Hotel Parco dei Principi Buona domenica cari amici pH Max Sebastiani Vai su Facebook

Parco nazionale, patto d’amicizia con la Cina - Il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e il Pingxiang Wugong Mountain della Cina sottoscrivono un "patto di amicizia" per promuovere la conservazione della natura, il turismo e lo sviluppo ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Boom di turismo in Cina: è iniziata la Golden Week dei record - La Settimana d'Oro in Cina registra un boom del turismo interno e internazionale, con viaggi record e attrazioni sold out in tutto il Paese ... Da msn.com