Cina | governo assumera’ 7.000 insegnanti in pensione per mansioni in aree rurali

Il governo cinese intende assumere quest’anno 7.000 insegnanti in pensione per lavorare nelle scuole dell’istruzione obbligatoria nelle zone rurali del Paese, secondo una dichiarazione pubblicata congiuntamente dal ministero dell’Istruzione e dal ministero delle Finanze. Questa campagna di reclutamento fa parte di un piano d’azione avviato dal governo nel 2018 per migliorare la qualita’ dell’istruzione rurale assumendo educatori in pensione per insegnare nelle zone rurali. Secondo il comunicato, l’iniziativa sara’ rivolta principalmente a presidi in pensione, personale docente di ricerca e insegnanti esperti di eta’ fino a 65 anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

