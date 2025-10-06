Cina giro di vite sulle apparecchiature Nokia ed Ericsson | inizia la guerra delle reti
Per alcuni è una limitazione, per altri un giro di vite. La Cina avrebbe iniziato a limitare l’uso delle apparecchiature dei fornitori europei di telecomunicazioni Nokia ed Ericsson nelle proprie reti. Pare che i contratti delle due aziende europee, finlandese la prima, svedese la seconda, siano stati sottoposti a una revisione di sicurezza nazionale da parte dell’ Amministrazione cinese per il cyberspazio. Non un ente qualsiasi ma l’agenzia governativa di Pechino che coordina la supervisione di Internet, della sicurezza informatica, e delle tecnologie digitali nel Paese. Il suo compito? Monitorare e controllare l’uso di Internet, promuovendo la “sicurezza” e la “stabilità” dell’ambiente digitale, in linea con gli interessi e le politiche del Partito Comunista Cinese. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: cina - giro
Ciclismo. Masetti e Laporta terminano il Giro. Covili in Cina quarto degli italiani
Macron su Putin: «Se non incontra Zelensky entro lunedì, avrà preso in giro Trump». Il presidente Usa spera nella Cina: «Loro soldati a Kiev come vuole il Cremlino»
Ucraina, Tajani: “Putin ha preso in giro Trump. Lui preoccupato più da Cina che da Russia”
LICEO LINGUISTICO IN CINA: arrivo a Pechino e giro orientativo del quartiere, visita della scuola e conoscenza degli insegnanti. Nel pomeriggio lezione di Taijiquan e cena tipica Hot pot. Vai su Facebook
Tribunale cinese condanna a morte 16 persone legate alla famiglia Ming, gang #Myanmar attiva in frodi telecomunicazioni, droga, prostituzione (giro di 1,4 mld$). Nel 2023 spararono a 4 prigionieri cinesi per impedirne consegna In rassegna: https://china-files - X Vai su X
Infrastrutture di rete, giro di vite cinese su Nokia ed Ericsson? - Pechino avrebbe varato nuove procedure di verifica di sicurezza da applicare in modalità “black box” gli acquirenti di apparecchiature IT. Secondo corrierecomunicazioni.it
La Cina vieta l’importazione di apparecchiature mediche europee - Pechino, 7 luglio 0225 – La Cina ha dichiarato domenica che alle aziende europee produttrici di dispositivi medici sarà vietato vendere al governo cinese come contromisura alle restrizioni imposte ... Secondo quotidiano.net