Cina giro di vite sulle apparecchiature Nokia ed Ericsson | inizia la guerra delle reti

Per alcuni è una limitazione, per altri un giro di vite. La Cina avrebbe iniziato a limitare l’uso delle apparecchiature dei fornitori europei di telecomunicazioni Nokia ed Ericsson nelle proprie reti. Pare che i contratti delle due aziende europee, finlandese la prima, svedese la seconda, siano stati sottoposti a una revisione di sicurezza nazionale da parte dell’ Amministrazione cinese per il cyberspazio. Non un ente qualsiasi ma l’agenzia governativa di Pechino che coordina la supervisione di Internet, della sicurezza informatica, e delle tecnologie digitali nel Paese. Il suo compito? Monitorare e controllare l’uso di Internet, promuovendo la “sicurezza” e la “stabilità” dell’ambiente digitale, in linea con gli interessi e le politiche del Partito Comunista Cinese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

