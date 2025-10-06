Cina | Giornata nazionale traffico record passeggeri in prima meta’ di vacanze

Il flusso interregionale di passeggeri in Cina ha raggiunto un livello storico durante la prima meta’ delle vacanze di otto giorni per la Giornata nazionale e la Festa di meta’ autunno, con circa 1,24 miliardi di viaggi registrati, sottolineando la vitalita’ di un solido settore dei viaggi, ha dichiarato ieri il ministero dei Trasporti. Nella sola giornata di sabato, il flusso interregionale di passeggeri ha totalizzato 301,29 milioni di viaggi, con un aumento del 6,1% su base annua, secondo il ministero. Il flusso medio giornaliero durante la prima meta’ delle vacanze ha superato i 310 milioni di viaggi di passeggeri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Giornata nazionale, traffico record passeggeri in prima meta’ di vacanze

