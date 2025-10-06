Cina | gigantesca opera d’arte realizzata in una risaia di Chongqing

Romadailynews.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agricoltori di Chongqing, in Cina, hanno trasformato le loro risaie in una gigantesca tela. Piantando riso di diversi colori, hanno creato un suggestivo ritratto dello scienziato Yuan Longping, insieme a raffigurazioni dei monumenti e dei simboli culturali di Chongqing. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658541365854132025-10-06cina-gigantesca-opera-d-arte-realizzata-in-una-risaia-di-chongqing Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina gigantesca opera d8217arte realizzata in una risaia di chongqing

© Romadailynews.it - Cina: gigantesca opera d’arte realizzata in una risaia di Chongqing

In questa notizia si parla di: cina - gigantesca

La gigantesca parata militare in Cina - Mercoledì 3 settembre a Pechino il presidente cinese Xi Jinping, il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un hanno partecipato a una grande parata militare insieme a una ... Riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Gigantesca Opera D8217arte