Cina | gigantesca opera d’arte realizzata in una risaia di Chongqing
Gli agricoltori di Chongqing, in Cina, hanno trasformato le loro risaie in una gigantesca tela. Piantando riso di diversi colori, hanno creato un suggestivo ritratto dello scienziato Yuan Longping, insieme a raffigurazioni dei monumenti e dei simboli culturali di Chongqing. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658541365854132025-10-06cina-gigantesca-opera-d-arte-realizzata-in-una-risaia-di-chongqing Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
