Cina | autunno da fiaba nella fattoria Weishan a nord-est

Romadailynews.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autunno nella fattoria di Weishan, nel nord-est della Cina, e’ un quadro affascinante! Le foreste esplodono di colori mozzafiato accanto ad antichi vulcani, offrendo immagini vivaci di rosso, giallo, arancione e viola. E’ uno splendido spettacolo, che si puo’ ammirare dal 1955. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658510865851082025-10-06cina-autunno-da-fiaba-nella-fattoria-weishan-a-nord-est Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina autunno da fiaba nella fattoria weishan a nord est

© Romadailynews.it - Cina: autunno da fiaba nella fattoria Weishan a nord-est

In questa notizia si parla di: cina - autunno

L’equilibrismo dell’Ue tra Usa e Cina: una delegazione di Pechino visiterà il Parlamento in autunno. Non succedeva da 7 anni

Cina: a Pechino si chiude China Fashion Week (Autunno) 2025

Sinner, autunno 2025 tra Cina, Torino e missione Davis

Cerca Video su questo argomento: Cina Autunno Fiaba Fattoria