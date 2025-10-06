Cina | Anhui gala di lanterne in corso durante festa tradizionale
Dei turisti realizzano lanterne festive nel villaggio di Hongcun, nella contea di Yixian, citta’ di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, ieri 5 ottobre 2025. La contea e’ nota per il suo “gala delle lanterne”, un importante evento folcloristico che si tiene durante le feste tradizionali. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
