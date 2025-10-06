cima edolo al polo nord missione salvataggio tra le isole svalbard le tracce degli alpini

EDOLO (Brescia) A 80 gradi 44’ latitudine nord a est di Greenwhich esiste una montagna che porta il nome di Edolo, dedicata sia alla cittadina camuna, sia al Battaglione Edolo del V Reggimento Alpini, dismesso 21 anni fa a Merano. La montagna, immersa perennemente tra i ghiacci polari, fu scoperta dal capitano degli Alpini Gennaro Sora, bergamasco della valle dell’Oglio, nato a Foresto Sparso nel 1882 e dal 1915 al comando del 3° plotone della 50ª Compagnia del Battaglione Alpini Edolo, con cui partecipò alla Guerra Bianca in Adamello distinguendosi per valore e coraggio a fianco di Cesare Battisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

