Cillian Murphy e il suo ritorno alle scene dopo l’Oscar con Steve
Il nuovo film di Cillian Murphy, Steve, è finalmente arrivato su Netflix e sta ricevendo recensioni molto positive. L’opera racconta la storia di un preside di una scuola di recupero in Inghilterra che lotta per mantenere un equilibrio tra i propri problemi di salute mentale e il benessere dei suoi studenti. Il film conferma un trend interessante nella carriera dell’attore irlandese, vincitore del Premio Oscar per Oppenheimer, e consolida un percorso artistico coerente e personale. Steve rappresenta la seconda collaborazione di Murphy con il regista belga Tim Mielants, dopo Small Things Like These del 2024. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: cillian - murphy
TIFF 2025: Cillian Murphy apre la sezione Platform con “Steve”, Marianne Jean-Baptiste tra i giurati
Cillian murphy in un thriller sottovalutato su netflix da non perdere
Cillian Murphy candidato ideale per il ruolo di James Bond 26
In attesa del film, che farà da anello di congiunzione tra il passato e il futuro, annunciati i sequel della serie amatissima con Cillian Murphy Vai su Facebook
Cillian Murphy ha raccontato a Variety di non aver ricevuto richieste per recitare in grandi film dopo la vittoria dell’Oscar. “Avevo già due film in preparazione. Semplicemente non ero disponibile, quindi non è successo. Forse un giorno succederà. O forse è tro - X Vai su X
28 anni dopo, Cillian Murphy parla finalmente del suo ritorno nel sequel: "Ora posso dirlo" - Dopo la conferma del regista, arriva anche quella di Cillian Murphy che sarà coinvolto nei prossimi film di 28 anni dopo. Riporta comingsoon.it
Steve, cosa sapere sul film con Cillian Murphy in streaming da oggi su Netflix - Steve è il nuovo film del belga Tim Mielants che ha scelto per la seconda volta il Premio Osca r Cillian Murphy come protagonista di una storia emozionante che mette al centro il sistema educativo e i ... Lo riporta tg24.sky.it