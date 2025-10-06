Cillian Murphy e il suo ritorno alle scene dopo l’Oscar con Steve

Il nuovo film di Cillian Murphy, Steve, è finalmente arrivato su Netflix e sta ricevendo recensioni molto positive. L’opera racconta la storia di un preside di una scuola di recupero in Inghilterra che lotta per mantenere un equilibrio tra i propri problemi di salute mentale e il benessere dei suoi studenti. Il film conferma un trend interessante nella carriera dell’attore irlandese, vincitore del Premio Oscar per Oppenheimer, e consolida un percorso artistico coerente e personale. Steve rappresenta la seconda collaborazione di Murphy con il regista belga Tim Mielants, dopo Small Things Like These del 2024. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

