Ponsacco (Pisa), 6 ottobre 2025 - Un ospite di lusso e personaggio conosciuto da tutti, Francesco Moser, per la cerimonia di presentazione della Coppa del Mobilio in programma giovedì 9 ottobre alle ore 18 nella sala consiliare del Comune di Ponsacco. Il presidente della Ciclistica Mobilieri Ponsacco Franco Fagnani si è assicurato la presenza del grande campione trentino di ciclismo che a suo tempo fu uno dei protagonisti della corsa ponsacchina. Nel 1972 una delle stagioni d’oro da dilettante del corridore trentino, con la maglia della Mobiexport di Bottegone di Pistoia, Moser che aveva 21 anni, vinse la cronometro individuale della Coppa del Mobilio il cui arrivo era in Corso Matteotti gremito di sportivi e appassionati di ciclismo, con speaker della gara l’allora presidente della Ciclistica Mobilieri Dante Tani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Francesco Moser al battesimo della Coppa del Mobilio