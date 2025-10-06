Ciclismo Dorian Godon vince in volata la Coppa Bernocchi 2025

Legnano (Milano), 6 ottobre 2025 - Dorian Godon si aggiudica la 106esima edizione della Coppa Bernocchi. Sul traguardo di via XX Settembre a Legnano, dopo 191,6 km, il corridore francese della Decathlon-AG2R La Mondiale vince al fotofinish la volata finale beffando di un soffio il danese Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL), con l’italiano  Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta) a chiudere il podio. Quarto Andrea Raccagni Noviero, sesto Matteo Trentin. "Tutti in squadra hanno creduto in me - commenta al traguardo Godon - sapevo di poter vincere. Sono in questa squadra da 7 anni, più che compagni di squadra siamo amici e lavoriamo insieme per ottenere successi di questo livello". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

