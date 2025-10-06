Ciclismo dietrofront Israel-Premier Tech | nel 2026 sarà rivoluzione Cambio nome e identità

Roma, 6 ottobre 2025 – La Vuelta 2025 e tutto quanto successo nell'arco delle sue tormentatissime 21 tappe ha lasciato il segno: nonostante i proclami iniziali di non cambiare nulla, la Israel-Premier Tech, letteralmente nell'occhio del ciclone delle proteste pro-Palestina, nel 2026 subirà una rivoluzione capillare che andrà oltre il 'semplice' nome. Il comunicato ufficiale. A preannunciarlo è stato patron Sylvan Adams, che ha parlato in un comunicato di un passo indietro che verrà fatto dalla sua squadra. L'anno prossimo, la formazione di categoria Professional dovrebbe cambiare nome e identità, tagliando così qualsiasi legame con Israele: forse una scelta etica, o semplicemente, con un pizzico di malizia, il richiamo degli sponsor, tra cui quello presente nel nome della squadra ( Premier Tech ) e Factor Bikes, il fornitore di bici, a svincolarsi da una realtà oggi scomodissima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

