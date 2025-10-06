Ciclismo cambio di rotta nella Israel-Premier Tech | lascia il proprietario nome e identità nuovi
C’è stato un annuncio importante da parte della Israel-Premier Tech, finita al centro dell’attenzione nel corso dell’ultima Vuelta a España. L’appartenenza a Israele, infatti, ha alimentato non poche proteste nella corsa a tappe iberica: cortei a favore della Palestina hanno costretto gli organizzatori a neutralizzare due frazioni, tra cui l’ultima a Madrid. Il presidente Sylvan Adams ha comunicato in via ufficiale il suo “ passo indietro “. Questo cosa significa? Il team proseguirà anche nel 2026, con nome e identità differenti per la formazione ciclistica, e non avrà quindi più legami con lo Stato di Israele. 🔗 Leggi su Oasport.it
